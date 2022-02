Roma Verona, Volpato primo giocatore della scuderia Totti a segnare con i giallorossi (Di sabato 19 febbraio 2022) Volpato ha trovato il suo primo gol in Serie A ed è il primo della scuderia di Francesco Totti a segnare per la Roma La Roma per recuperare la sfida contro l’Hellas Verona si è affidata ai giovani. Mourinho ha inserito nella ripresa Volpato, classe 2003 della Primavera. Fiducia subito ripagata dal centrocampista che dal limite ha trovato il mancino vincente per il primo gol in Serie A. E’ anche il primo della scuderia di Totti a segnare una rete per la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022)ha trovato il suogol in Serie A ed è ildi Francescoper laLaper recuperare la sfida contro l’Hellassi è affidata ai giovani. Mourinho ha inserito nella ripresa, classe 2003Primavera. Fiducia subito ripagata dal centrocampista che dal limite ha trovato il mancino vincente per ilgol in Serie A. E’ anche ildiuna rete per la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

