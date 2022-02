Advertising

sportli26181512 : Rampulla, 30 anni fa il gol miracoloso: 'Mi emoziono ancora': Rampulla, 30 anni fa il gol miracoloso: 'Mi emoziono… - Gazzetta_it : Intervista con Michelangelo Rampulla, a 30 anni di distanza dal gol miracoloso: 'Mi emoziono ancora'. #sportweek -

Ultime Notizie dalla rete : Rampulla anni

La Gazzetta dello Sport

Un'inzuccata storica, un gol da ridere, un inedito e un unicum durato 9: questo e altro è stata la rete firmata da Michelangelo, un piccolo grande capolavoro con cui il portiere della Cremonese pareggiò i conti con l'Atalanta, con un colpo di testa a tempo ...intervista derby, le parole in vista di Juve - Torino SZCZESNY E MILINKOVIC - "Due portieri stranieri. Szczesny è un numero 1 assai affidabile, maturato con gli. E' vero, ha ...con l’obiettivo di qualificare la nazionale dell’arcipelago per la prossima Coppa d’Asia; Totò Nobile che invece allena in Madagascar; e Michelangelo Rampulla che rievoca il suo gol all’Atalanta: ...Intervistato oggi da Tuttosport l'ex giocatore della Juventus Michelangelo Rampulla ha parlato del rapporto con gli avversari amici del Torino in vista del ...