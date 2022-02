Ragusa, la riqualificazione di via Roma non piace nemmeno a Fratelli d’Italia (Di sabato 19 febbraio 2022) Ragusa – Ma insomma, una domanda ci viene spontanea, ma questa riqualificazione di via Roma con annessa copertura del ponte Nuovo, a qualcuno è piaciuta? Infatti finora, a parte sindaco, assessori, e maggioranza (ma solo in parte), è stato un coro di critiche da parte di movimenti civici sia moderatamente di centro sinistra, che di centro centro (Ragusa, appunto, al centro) ed ora di partiti di destra qual è Fratelli d’Italia di cui stiamo andando a parlare. Prima però una brevissima spiegazione del perchè diciamo ‘maggioranza (ma solo in parte)’. Una affermazione che trova motivo in quanto ben due consigliere della lista di maggioranza Cassìsindaco, Cettina Raniolo e Corrada Iacono, peraltro presidentesse di due commissioni consiliari, fanno parte dell’associazione ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022)– Ma insomma, una domanda ci viene spontanea, ma questadi viacon annessa copertura del ponte Nuovo, a qualcuno è piaciuta? Infatti finora, a parte sindaco, assessori, e maggioranza (ma solo in parte), è stato un coro di critiche da parte di movimenti civici sia moderatamente di centro sinistra, che di centro centro (, appunto, al centro) ed ora di partiti di destra qual èdi cui stiamo andando a parlare. Prima però una brevissima spiegazione del perchè diciamo ‘maggioranza (ma solo in parte)’. Una affermazione che trova motivo in quanto ben due consigliere della lista di maggioranza Cassìsindaco, Cettina Raniolo e Corrada Iacono, peraltro presidentesse di due commissioni consiliari, fanno parte dell’associazione ...

