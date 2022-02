Quella baby gang di piromani che dava fuoco a chiese e condomini: "Farlo ci divertiva" (Di sabato 19 febbraio 2022) Presi tre ragazzini di 14 anni che avevano messo a segno dieci roghi. Il questore di Gorizia: "Non si rendevano affatto conto di ciò che facevano” Leggi su repubblica (Di sabato 19 febbraio 2022) Presi tre ragazzini di 14 anni che avevano messo a segno dieci roghi. Il questore di Gorizia: "Non si rendevano affatto conto di ciò che facevano”

Advertising

La7tv : ?? Baby ritorna da me E metti via quella pistola ?? #propagandalive - LKNW_LOVE : Quella di economia si è messa a chiedere quali sono i nostri cantanti preferiti e stanno dicendo tutti trapper ital… - iangaybar : MA SAPPI CHE TRA UN ANNO UN GIORNO NON AVRÒ CAPITO ANCORA DI COS’ HAI BISOGNO BABY RITORNA DA ME E METTI VIA QUELLA PISTOLA - SadBall : L'hadouken del gorilla che si appoggiava a terra sulle mani e scorreggiava una nuvola di veleno, 1994 la Golden age… - WhiteMelanin : RT @Whitelover69: Lei mi concedeva il deretano ed io in cambio le facevo sentire la mia virilità proprio lì... Che bello sentire le sue con… -