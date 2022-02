Maldive | Moriero | «Cibo? Per ora faccio la dieta del riso Non mi hanno fregato col serpente»

(Di sabato 19 febbraio 2022) Francesco, allenatore delle, ha parlato a SportWeek. Un estratto sulle sue dichiarazioni in edicola domani Francesco, ex giocatore dell’Inter e attualmente allenatore delle, ha parlato ai microfoni di SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport in edicola domani. Ecco un’estratto sull’avventura alledell’allenatore: «Ho provato il theluli mas, in sostanza una frittura di tonno, ma ciprovato col chichandaa satani, a base di pelle di, e non mi. Ho paura delle reazioni che potrebbe avere il mio corpo. Per questo sto facendo ladel. Lo condisco con verdure, pollo e tonno. Altrimenti vado a casa di Emilio, il mio ...

Advertising

FBiasin : #Moriero a Sportweek: “Allenare le Maldive è super. È un’esperienza che accetterei di fare altre 100 volte, è davve… - CalcioNews24 : ??#Moriero sull'esperienza alle Maldive ?? - Marco_Scarcia : RT @FBiasin: #Moriero a Sportweek: “Allenare le Maldive è super. È un’esperienza che accetterei di fare altre 100 volte, è davvero stupendo… - EOnelli : RT @FBiasin: #Moriero a Sportweek: “Allenare le Maldive è super. È un’esperienza che accetterei di fare altre 100 volte, è davvero stupendo… - Lucatt_ : RT @FBiasin: #Moriero a Sportweek: “Allenare le Maldive è super. È un’esperienza che accetterei di fare altre 100 volte, è davvero stupendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldive Moriero

Commenta per primo Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore dell'Inter, Francesco, oggi selezionatore delle, ha espresso la propria opinione in merito alla lotta scudetto e chiarito la propria idea in merito agli allenatori attuali. + 'Non credo che la Juve possa ...Francescoha raccontato la sua esperienza da CT della Nazionale dellein un'intervista a Sportweek . ' Allenare leè super - ha spiegato- . È una esperienza che accetterei di fare altre 100 volte, è davvero stupendo. Conoscere in particolare nuovi stili di vita. L'unica cosa su cui magari ho da ...Francesco Moriero, ex giocatore dell’Inter e attualmente allenatore delle Maldive, ha parlato ai microfoni di SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport in edicola domani. Ecco un’estratto sull ...Francesco Moriero, ex centrocampista dell'Inter e oggi commissario tecnico delle Maldive, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla corsa scudetto: "No, non credo che la Juve possa ...