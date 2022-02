LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tratto in discesa, la fuga prende margine (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Altro tratto in discesa per Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko, Harold Tejada (Astana), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Jhonatan Narvaez, Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange), Jack Haig, Damiano Caruso, Wout Poels (Bahrain-Merida), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), Steff Cras (Lotto-Soudal), Ben O’Connor (AG2R Citroen), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros) e Cristian Rodriguez (TotalEnergies). 14.44 Percorsi oltre 70 chilometri di corsa. 14.41 La giornata di oggi, e la classifica finale, sembra un discorso che riguarda ormai solo i primi 15. 14.38 Dietro però il gruppo Covi sembra non avere le energie giuste per poter riprendere i primi 15: ora lo svantaggio è di 1’50”. 14.33 Dopo qualche ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Altroinper Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko, Harold Tejada (Astana), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Jhonatan Narvaez, Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange), Jack Haig, Damiano Caruso, Wout Poels (Bahrain-Merida), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), Steff Cras (Lotto-Soudal), Ben O’Connor (AG2R Citroen), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros) e Cristian Rodriguez (TotalEnergies). 14.44 Percorsi oltre 70 chilometri di corsa. 14.41 La giornata di, e la classifica finale, sembra un discorso che riguarda ormai solo i primi 15. 14.38 Dietro però il gruppo Covi sembra non avere le energie giuste per poter rire i primi 15: ora lo svantaggio è di 1’50”. 14.33 Dopo qualche ...

