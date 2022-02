LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 15 in avanscoperta, ci sono Lopez, Sosa e Yates (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 E il gruppo Covi, tirato dalla UAE Team Emirates, continua a perdere spazio: 1’10” adesso! 14.11 In questo momento si è nei chilometri finali del Puerto de Blancares: salita lunga, di quasi 20 chilometri, ma dalle pendenze abbastanza dolci. 14.09 In pratica, oltre Caruso, ci sono tutti uomini di classifica in questo tentativo di far scoppiare la corsa: il più lontano è Jefferson Cepeda a 50” dalla prima posizione di Covi. 14.07 Già nei primi metri dell’Alto de el Purche la corsa ha visto i fuochi d’artificio: fra scatti e controscatti, sono andati via Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko, Harold Tejada (Astana), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Jhonatan Narvaez, Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), Simon Yates (Team ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 E il gruppo Covi, tirato dalla UAE Team Emirates, continua a perdere spazio: 1’10” adesso! 14.11 In questo momento si è nei chilometri finali del Puerto de Blancares: salita lunga, di quasi 20 chilometri, ma dalle pendenze abbastanza dolci. 14.09 In pratica, oltre Caruso, citutti uomini di classifica in questo tentativo di far scoppiare la corsa: il più lontano è Jefferson Cepeda a 50” dalla prima posizione di Covi. 14.07 Già nei primi metri dell’Alto de el Purche la corsa ha visto i fuochi d’artificio: fra scatti e controscatti,andati via Miguel Angel, Alexey Lutsenko, Harold Tejada (Astana), Ivan Ramiro(Movistar), Jhonatan Narvaez, Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), Simon(Team ...

Advertising

OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Vuelta a Andalucia 2022 - zazoomblog : LIVE Vuelta a Andalucia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tante salite Covi per difendere la maglia - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Andalucia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tante salite Covi per difendere la maglia - #Vuelta… - Tiz_CyclingLive : Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2022 – Stage 3 [LIVE STREAM] - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a Andalucia 2022! -