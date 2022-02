LIVE Speed skating, Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: via alle semifinali! Malfatti eliminato (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.11: Adesso è il turno di Andrea Giovannini che dovrà condurre una gara accorta per avere energie nello sprint finale. L’azzurro dovrà guardarsi dal russo Zakharov e dal coreano Lee. 08.09: Niente fare per Malfatti che nell’ultimo sprint non ha le energie per giocarsi la qualificazione. Vince il norvegese Ulekleiv davanti a Swings e al cinese Ning. Oltre ai tre citati, passano il turno, Chung, Aldoshkin, Gelinas-Beaulieu, Kramer e Ichinohe. 08.06: Il giapponese Ichinoe in questo nuovo traguardo volante ottiene 3 punti, Swings attentissimo con 2 al seguito. Malfatti rifiata. 08.04: PARTE KRAMER! L’olandese cerca un’azione in solitaria. Il neerlandese ottiene 3 punti, mentre Malfatti ne ottiene uno in questo sprint. Morozov, il kazako, con due. 08.03: ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.11: Adesso è il turno di Andrea Giovannini che dovrà condurre una gara accorta per avere energie nello sprint finale. L’azzurro dovrà guardarsi dal russo Zakharov e dal coreano Lee. 08.09: Niente fare perche nell’ultimo sprint non ha le energie per giocarsi la qualificazione. Vince il norvegese Ulekleiv davanti a Swings e al cinese Ning. Oltre ai tre citati, passano il turno, Chung, Aldoshkin, Gelinas-Beaulieu, Kramer e Ichinohe. 08.06: Il giapponese Ichinoe in questo nuovo traguardo volante ottiene 3 punti, Swings attentissimo con 2 al seguito.rifiata. 08.04: PARTE KRAMER! L’olandese cerca un’azione in solitaria. Il neerlandese ottiene 3 punti, mentrene ottiene uno in questo sprint. Morozov, il kazako, con due. 08.03: ...

