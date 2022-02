LIVE Sci di fondo, 50 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Krueger e i russi davanti, si ritira Klaebo (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.51: Al km 20.1 Krueger, Bolshunov, Yakimushkin, Spitsov, Maltsev, Roethe, Parisse, Patterson, a 10? Poromaa e Manificat, a 18? Furger, a 21? Holund e Cologna. Si ferma Klaebo 8.50: Krueger davanti e tutti i 4 russi alle sue spalle. Tengono anche Patterson e Parisse. L’azione di Krueger ha tagliato fuori Holund che stava rientrando sul gruppo 8.48: L’azione di Krueger sta spezzando il gruppo, Bolshunov riesce a mettersi sulle code del norvegese. Provano a reagire anche gli altri russi 8.47: Krueger va in testa e aumenta il ritmo, gruppo allungato 8.46: Rientra Burman, si avvicina Holund 8.44: Al km 16.8 rientrano i norvegesi Krueger e tra ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.51: Al km 20.1, Bolshunov, Yakimushkin, Spitsov, Maltsev, Roethe, Parisse, Patterson, a 10? Poromaa e Manificat, a 18? Furger, a 21? Holund e Cologna. Si ferma8.50:e tutti i 4alle sue spalle. Tengono anche Patterson e Parisse. L’azione diha tagliato fuori Holund che stava rientrando sul gruppo 8.48: L’azione dista spezzando il gruppo, Bolshunov riesce a mettersi sulle code del norvegese. Provano a reagire anche gli altri8.47:va in testa e aumenta il ritmo, gruppo allungato 8.46: Rientra Burman, si avvicina Holund 8.44: Al km 16.8 rientrano i norvegesie tra ...

