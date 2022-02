La supermodella tedesca con uno look incoerente | camicia e scarpe animalier | pantaloni maschili in tessuto inglese e una grande Birkin camouflage

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tocco di classe 2022 di Giusi Ferré guarda le foto HEIDI KLUM Si fa un gran parlare delle sue gambe, che la(49 anni) ha assicurato per la cifra notevole di 2.200.000 dollari. Una vale un milione, l’altra 1.200.000, ha spiegato mentre era ospite nel salotto di Ellen DeGeneres. Quando era ancora una ragazza, era stata coinvolta in un piccolo incidente, che le ha causato una cicatrice indelebile. ...

Tutto questo può essere rappresentato nella collezione Mugler di haute couture Autunno/Inverno del 1995: la bionda Nadja Auermann entrò in passerella indossando un corsetto ... La e conduttrice è stata avvistata a Los Angeles sul set della terza edizione del talent show Making the Cut con un tailleur giacca e pantalone fucsia con crop top dolcevita ...