Green pass, Fipe-Confcommercio scrive al Governo (Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA – “In tema Green pass, tanto più in considerazione del miglioramento progressivo del quadro sanitario, bar e ristoranti chiedono semplificazione, rimuovendo l’onere a loro carico dei controlli dei certificati. Mentre diversi Paesi in Europa si avviano verso il superamento del Green pass, proiettandosi verso una nuova normalità, i Pubblici Esercizi italiani chiedono quantomeno un passaggio di maturità del Paese, con l’introduzione del principio dell’autoresponsabilità nell’utilizzo della certificazione verde. Ovvero, di fronte ad un controllo delle forze dell’ordine, solo l’avventore dovrebbe rispondere del possesso dei titoli per poter accedere e soggiornare nei locali. Proprio il settore dei Pubblici Esercizi in questi due lunghi anni di crisi ha sopportato numerosissime e altalenanti misure ... Leggi su lopinionista (Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA – “In tema, tanto più in considerazione del miglioramento progressivo del quadro sanitario, bar e ristoranti chiedono semplificazione, rimuovendo l’onere a loro carico dei controlli dei certificati. Mentre diversi Paesi in Europa si avviano verso il superamento del, proiettandosi verso una nuova normalità, i Pubblici Esercizi italiani chiedono quantomeno unaggio di maturità del Paese, con l’introduzione del principio dell’autoresponsabilità nell’utilizzo della certificazione verde. Ovvero, di fronte ad un controllo delle forze dell’ordine, solo l’avventore dovrebbe rispondere del possesso dei titoli per poter accedere e soggiornare nei locali. Proprio il settore dei Pubblici Esercizi in questi due lunghi anni di crisi ha sopportato numerosissime e altalenanti misure ...

gparagone : Il sindaco di Trieste chiede al governo di poter istituire leggi speciali come per le Br contro i no Green Pass e i… - borghi_claudio : Mi dicono dalla XII commissione che l'emendamento sulla fine del green pass assieme allo stato di emergenza il 31 m… - borghi_claudio : Giusto per ripetere. Ieri la Lega non ha bocciato nessun emendamento per cancellare il green pass con il termine de… - Clab_Cla : @vitiello_silvia @Mickey92006088 @LelikEmanuele Il green pass rafforzato non è obbligatorio per i ragazzi tra i 12… - adrianobusolin : RT @MZampedroni: Il Governo non può togliere il green pass, verrebbero premiati i novax e sarebbe un giramento di palle per coloro che si s… -