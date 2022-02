F1 2022, il calendario: date e orari di tutte le gare del Mondiale (Di sabato 19 febbraio 2022) Ci siamo. Manca sempre meno al via del Mondiale 2022 di Formula 1 e la nuova stagione prenderà il via dal Bahrain il 20 marzo: ecco il calendario completo con le date e gli orari. Due gli appuntamenti in Italia, Imola (dove ci sarà la gara sprint così come in Austria e Brasile) e Monza, l’11 settembre. Chiusura come di consueto ormai ad Abu Dhabi. Sono stati resi noti, a questo proposito, date e orari esatti di tutte le sessioni di ogni weekend, ecco di seguito il calendario completo. GP BAHRAIN – 18-20 marzo FP1 13:00 FP2 16:00 FP3 13:00 Q 16:00 G 17:00 GP ARABIA SAUDITA – 25-27 marzo FP1 15:00 FP2 18:00 FP3 15:00 Q 18:00 G 19:00 GP AUSTRALIA – 10-12 aprile FP1 05:00 FP2 08:00 FP3 05:00 Q 08:00 G 07:00 GP EMILIA ROMAGNA – 22-24 ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ci siamo. Manca sempre meno al via deldi Formula 1 e la nuova stagione prenderà il via dal Bahrain il 20 marzo: ecco ilcompleto con lee gli. Due gli appuntamenti in Italia, Imola (dove ci sarà la gara sprint così come in Austria e Brasile) e Monza, l’11 settembre. Chiusura come di consueto ormai ad Abu Dhabi. Sono stati resi noti, a questo proposito,esatti dile sessioni di ogni weekend, ecco di seguito ilcompleto. GP BAHRAIN – 18-20 marzo FP1 13:00 FP2 16:00 FP3 13:00 Q 16:00 G 17:00 GP ARABIA SAUDITA – 25-27 marzo FP1 15:00 FP2 18:00 FP3 15:00 Q 18:00 G 19:00 GP AUSTRALIA – 10-12 aprile FP1 05:00 FP2 08:00 FP3 05:00 Q 08:00 G 07:00 GP EMILIA ROMAGNA – 22-24 ...

Advertising

Inter : ??? | CALENDARIO Ecco orari e date dei nostri prossimi impegni di @SerieA ?? - ComunitaRiposto : RT @VirginiaPanzeri: La bellezza di questo calendario dedicato a Franco Battiato, fatto dai bimbi di Riposto! ?????????? @ComunitaRiposto https… - SkyTG24 : Agevolazioni per la prima casa: ecco le possibili novità in arrivo - gregealice : Il Signore è Buono e la Sua bontà dura in eterno. Buongiorno e buon fine settimana Guarda '19 Febbraio 2022 Calenda… - Tipsweek : TICINO E MOESANO – Il calendario dei carnevali 2022 -