Empoli battuto a Marassi dalla Samp2-0 | doppietta di Quagliarella 39 anni che sale a 100 gol in maglia doriana Pagelle

Empoli battuto a Marassi dalla Samp(2-0): doppietta di Quagliarella (39 anni) che sale a 100 gol in maglia doriana. Pagelle (Di sabato 19 febbraio 2022) Ha fatto tutto Fabio Quagliarella. E l'Empoli è tornato da Genova con una nuova, brutta sconfitta. Un Fabio Quagliarella in giornata di grazia ha trascinato con una doppietta la Sampdoria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 19 febbraio 2022) Ha fatto tutto Fabio. E l'è tornato da Genova con una nuova, brutta sconfitta. Un Fabioin giornata di grazia ha trascinato con unala Sampdoria L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Empoli battuto Casa amica Giampaolo: doppietta Quagliarella e la Sampdoria piega l'Empoli al Ferraris Torna al successo la Sampdoria che al Ferraris ha battuto l'Empoli con il punteggio di 2 - 0. La cura Giampaolo funziona tra le mura amiche visto che la squadra blucerchiata dopo il 4 - 0 al Sassuolo si è ripetuta stasera contro la squadra toscana. ...

Samp, riecco il "Quaglia": doppietta e tre punti sull'Empoli GENOVA. La Sampdoria ha battuto per 2 - 0 l'Empoli in una gara valida per la 26/a giornata di Serie A. I gol al 14' e al 29' di Quagliarella. Con questa vittoria, la Samp sale a quota 26 punti agganciando lo Spezia nella ...

