Elezione Quirinale, Meloni: "Errore del centrodestra? Non averci creduto. È mancata unità" (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 febbraio "Il centrodestra sul Quirinale ha sbagliato a non crederci. C'era la possibilità di eleggere un Capo dello Stato di centrodestra ma è mancata la volontà di restare compatti" così la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 febbraio "Ilsulha sbagliato a non crederci. C'era la possibilità di eleggere un Capo dello Stato dima èla volontà di restare compatti" così la ...

Advertising

Tsanlicandro : RT @AMorichelli: #Salvini nasce per demolire, più che un’elezione al #Quirinale sembrava una grigliata #FratelliDiCrozza - infoitcultura : Fratelli di Crozza, monologhi più interessanti delle imitazioni. E su Salvini che ha bruciato i nomi per il Quirina… - Affaritaliani : Elezione Quirinale, Meloni: 'Errore del centrodestra? Non averci creduto. È mancata unità' - SerieTvserie : Fratelli di Crozza, monologhi più interessanti delle imitazioni. E su Salvini che ha bruciato i nomi per il Quirina… - noth2loos : RT @tvblogit: Fratelli di Crozza, monologhi più interessanti delle imitazioni. E su Salvini che ha bruciato i nomi per il Quirinale: “Più c… -