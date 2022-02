Dove vedere Berrettini-Alcaraz dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in TV e in streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi, sabato 19 febbraio, si giocherà la sfida tra Berrettini e Alcaraz, quarto di finale dell’ATP Rio de Janeiro 2022. Il numero uno italiano ha sconfitto nel turno precedente il tennis brasiliano Thiago Monteiro per due set a uno, col punteggio di 6-4, 6-7 (6), 6-3. Davanti a sé avrà uno dei talenti più luminosi del tennis degli ultimi anni, lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’allievo di Juan Carlos Ferrero si è sbarazzato agli ottavi dell’argentino Federico Delbonis per due set a zero: 6-4 7-6 (1) i parziali a favore dell’atleta iberico. Di seguito le informazioni principali su Dove vedere il match Berrettini-Alcaraz dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in televisione e in ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi, sabato 19 febbraio, si giocherà la sfida tra, quarto di finaleRio de. Il numero uno italiano ha sconfitto nel turno precedente il tennis brasiliano Thiago Monteiro per due set a uno, col punteggio di 6-4, 6-7 (6), 6-3. Davanti a sé avrà uno dei talenti più luminosi del tennis degli ultimi anni, lo spagnolo Carlos. L’allievo di Juan Carlos Ferrero si è sbarazzato agli ottavi dell’argentino Federico Delbonis per due set a zero: 6-4 7-6 (1) i parziali a favore dell’atleta iberico. Di seguito le informazioni principali suil matchRio dein televisione e in ...

Advertising

AndreaVenanzoni : Il problema enorme è che quando Draghi dice 'Governo' non pensa minimamente a un organo collegiale ma a un esercizi… - _Nico_Piro_ : Sabato sera #19febbraio su @RaiTre per @Tg3web Agenda del Mondo venite con me attraverso l'Hindo Kush, in distretti… - GassmanGassmann : Così,a caso,faccio zapping,e casco su cribs… sta trasmissione che fa vedere le case dei nuovi ricchi,calciatori etc… - sonia_deaa : @stardmgvnm Cosaaaaa??? Noo mi sono persa tutto.. dove posso vedere questa cosa? ???? - infoitcultura : MasterChef Italia 11, streaming gratis e diretta tv Sky Uno o TV8? Dove vedere decima puntata -