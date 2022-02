Diffidati Salernitana-Milan, rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Udinese (Di sabato 19 febbraio 2022) I Diffidati di Salernitana-Milan, scopriamo se ci sono dei rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Udinese. Purtroppo per Pioli, la risposta è sì: tre calciatori sono a rischio squalifica in quanto Diffidati e si tratta di Bennacer, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Il centrocampista, il terzino e il trequartista, in caso di ammonizione contro i campani, salterebbero la successiva partita in casa contro i friulani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Idi, scopriamo se ci sono deiin. Purtroppo per Pioli, la risposta è sì: tre calciatori sono ain quantoe si tratta di Bennacer, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Il centrocampista, il terzino e il trequartista, in caso di ammonizione contro i campani, salterebbero la successiva partita in casa contro i friulani. SportFace.

Advertising

CalcioOggi : Milan, la situazione disciplinare in vista della Salernitana: sono 3 i diffidati rossoneri - Milan News - sportli26181512 : Milan, la situazione disciplinare in vista della Salernitana: sono 3 i diffidati rossoneri: Questa la situazione di… - MilanNewsit : Milan, la situazione disciplinare in vista della Salernitana: sono 3 i diffidati rossoneri - sportli26181512 : Probabile formazione Milan: Kessie verso una nuova panchina, i tre diffidati in campo: Vigilia di Salernitana-Milan… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Verso Salernitana-Milan, i diffidati del match: sono 3 per parte -