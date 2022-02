Dagli ’80 ad oggi | i look più audaci di Ivana Spagna che hanno fatto la storia

Leggi su diredonna

(Di sabato 19 febbraio 2022) Più grintosa che mai,è attesa nella finalissima del contest canoro Una voce per San Marino, prevista per il 19 febbraio 2022. Il vincitore potrà rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest di quest’anno. La cantante è in sfida con il brano Seriously in Love, con il quale torna in scena dopo circa due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album di inediti, intitolato 1954: un disco contenente 10 canzoni cantante in italiano. Oltre ad essere una meravigliosa artista,è anche un’icona della moda. Negli anni ha colpito il pubblico con le sue splendide hit ma anche con deie particolari chela. Ripercorriamo insieme alcuni dei suoi outfit più famosi ed eccentrici. Il ...