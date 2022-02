Calcio, Serie A 2021-2022: pareggiano Milan e Roma. Successo per la Sampdoria (Di domenica 20 febbraio 2022) Giornata di pareggi per quanto riguarda la Serie A 2021/2022. Il Milan e la Roma non riescono a sfondare, rispettivamente sul campo della Salernitana ed in casa con il Verona. Successo, invece, per la Sampdoria che ha primeggiato per 2 a 0 contro l’Empoli. Fabio Quagliarella è stato il protagonista per la formazione ligure sbloccando il risultato al 14° minuto. La partita è stata controllata dalla squadra di Genova che al 29° ha messo in ghiaccio il risultato con un nuovo acuto per il 39enne nativo di Castellammare di Stabia. Più difficile il match per la Roma che ha limitato i danni davanti ai propri tifosi. Il ceco Antonín Barák ed il camerunese Adrien Tameze hanno messo in difficoltà la formazione capitolina con due reti al 5° ed al 20° minuto. La ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Giornata di pareggi per quanto riguarda la. Ile lanon riescono a sfondare, rispettivamente sul campo della Salernitana ed in casa con il Verona., invece, per lache ha primeggiato per 2 a 0 contro l’Empoli. Fabio Quagliarella è stato il protagonista per la formazione ligure sbloccando il risultato al 14° minuto. La partita è stata controllata dalla squadra di Genova che al 29° ha messo in ghiaccio il risultato con un nuovo acuto per il 39enne nativo di Castellammare di Stabia. Più difficile il match per lache ha limitato i danni davanti ai propri tifosi. Il ceco Antonín Barák ed il camerunese Adrien Tameze hanno messo in difficoltà la formazione capitolina con due reti al 5° ed al 20° minuto. La ...

