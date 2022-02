Brunel morto in carcere a Parigi, l’amico di Epstein trovato impiccato nella sua cella (Di sabato 19 febbraio 2022) Il caso Epstein continua a mietere vittime. Jean-Luc Brunel, agente di modelle e amico di Jeffrey Epstein, è stato trovato morto impiccato nella sua cella della prigione della Santé, a Parigi. Brunel, 75 anni, accusato di violenza sessuale da alcune modelle minorenni e sospettato di aver fornito ragazze all’amico miliardario, è stato ritrovato senza vita da alcune guardie penitenziarie all’una di notte di sabato 19 febbraio. La procura di Parigi ha reso noto che è stata avviata un’indagine sulle cause del decesso. “Secondo i primi elementi a nostra disposizione, non è stata rilevata alcuna violazione da parte degli agenti che erano in servizio quella notte”, ha ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 19 febbraio 2022) Il casocontinua a mietere vittime. Jean-Luc, agente di modelle e amico di Jeffrey, è statosuadella prigione della Santé, a, 75 anni, accusato di violenza sessuale da alcune modelle minorenni e sospettato di aver fornito ragazze almiliardario, è stato risenza vita da alcune guardie penitenziarie all’una di notte di sabato 19 febbraio. La procura diha reso noto che è stata avviata un’indagine sulle cause del decesso. “Secondo i primi elementi a nostra disposizione, non è stata rilevata alcuna violazione da parte degli agenti che erano in servizio quella notte”, ha ...

