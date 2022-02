(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Non posso promettervi come ha fatto Letta chee vinceremo lema certo ci sono grandi spazi ditra noi". Così Giancarloal congresso di Azione.

Advertising

TV7Benevento : **Azione: Giorgetti, 'non dico che saremo insieme a elezioni ma sì collaborazione'** - - ecodaipalazzi : “Il #proporzionale è una #leggeelettorale per il proprio tornaconto, sbagliato farla”. Lo ha detto il ministro de… - PratoInAzione : Giorgetti #pratoinazione #azione #pratoèforte - zazoomblog : Azione: Calenda Lega interlocutore se è quella di Giorgetti - #Azione: #Calenda #interlocutore - infoiteconomia : Azione: Calenda, Lega interlocutore solo se è quella di Giorgetti -

Ultime Notizie dalla rete : **Azione Giorgetti

OlbiaNotizie

Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo, intervenendo in collegamento al congresso di. 19 febbraio 2022Oggi questa complessità è ridondante: mentre rimangono e crescono i costi per le imprese, l'... Roberto Speranza e Giancarlo' si legge nella nota di Fipe - Concommercio. "Ben lontani ...Serve "una democrazia che consenta di prendere decisioni impegnative". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervenendo in collegamento al congresso di Azione.Questo è quello che Azione si propone di costruire ... Poi Forza Italia e perfino una parte della Lega, quella di Giorgetti che oggi parlerà al nostro congresso”. “La Lega può essere un interlocutore ...