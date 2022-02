Avellino-Fidelis Andria, le probabili formazioni (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo l’addio di Piero Braglia, l’Avellino riparte da Carmine Gautieri in panchina. Oggi l’esordio nella gara casalinga contro la Fidelis Andria. I lupi sono chiamati al riscatto dopo lo scossone ma soprattutto dopo la rivoluzione adoperata dalla società guidata dalla famiglia D’Agostino con il ritorno anche di Enzo De Vito nel ruolo di direttore sportivo. Il tecnico partenopeo dovrà fare i conti, dopo appena tre giorni dal suo arrivo con una lunga lista di assenti tra squalifiche e infortuni. Ospiti orfani dei tifosi dopo la decisione arrivata nelle scorse ore dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive. Scelte piuttosto obbligate per Gauteri che dovrebbe schierare l’Avellino con il 4-3-3, marchio di fabbrica di zemaniana memoria. Forte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo l’addio di Piero Braglia, l’riparte da Carmine Gautieri in panchina. Oggi l’esordio nella gara casalinga contro la. I lupi sono chiamati al riscatto dopo lo scossone ma soprattutto dopo la rivoluzione adoperata dalla società guidata dalla famiglia D’Agostino con il ritorno anche di Enzo De Vito nel ruolo di direttore sportivo. Il tecnico partenopeo dovrà fare i conti, dopo appena tre giorni dal suo arrivo con una lunga lista di assenti tra squalifiche e infortuni. Ospiti orfani dei tifosi dopo la decisione arrivata nelle scorse ore dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive. Scelte piuttosto obbligate per Gauteri che dovrebbe schierare l’con il 4-3-3, marchio di fabbrica di zemaniana memoria. Forte ...

