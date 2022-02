Atalanta, doppia opportunità in un match: quarto posto e Fiorentina lontana (Di sabato 19 febbraio 2022) doppia opportunità racchiusa in un match per l’Atalanta. Il pareggio di ieri della Juventus nel derby della Mole consente ai nerazzurri di rimanere in piena corsa per il quarto posto (considerando la partita in meno contro il Torino). Nonostante ciò, non serve sperare nell’autogol degli avversari se occasioni come queste non vanno sfruttate nella maniera L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Milan-Atalanta, Serie A (VIDEO) “Deazon”: l’azienda (parodia) di Amazon dove comprare giocatori per l’Atalanta Abraham-Atalanta, accelerata per l’attaccante del Chelsea (su richiesta di Gasp) Per Ilicic è una questione di testa: ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 19 febbraio 2022)racchiusa in unper l’. Il pareggio di ieri della Juventus nel derby della Mole consente ai nerazzurri di rimanere in piena corsa per il(considerando la partita in meno contro il Torino). Nonostante ciò, non serve sperare nell’autogol degli avversari se occasioni come queste non vanno sfruttate nella maniera L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Milan-, Serie A (VIDEO) “Deazon”: l’azienda (parodia) di Amazon dove comprare giocatori per l’Abraham-, accelerata per l’attaccante del Chelsea (su richiesta di Gasp) Per Ilicic è una questione di testa: ...

