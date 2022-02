Antonello: “Suning non considera la cessione dell’Inter” (Di sabato 19 febbraio 2022) Alessandro Antonello sul futuro di Suning e dell’Inter L’amministratore delegato corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, ha ribadito, attraverso il Finacial Times, la volontà di Suning di mantenere il controllo dell’Inter confermando semmai la volontà di continua crescita. Queste le sue parole. “Se Suning considera una cessione dell’Inter? No, no, no. L’azionista Suning è impegnato in investimenti a lungo termine nel club. Dobbiamo essere stimolati dal miglioramento della Premier League per lavorare molto e recuperare il gap. Un equilibrio competitivo è l’essenziale per mantenere alto l’interesse dei tifosi. L’ingresso dei fondi in Serie A? Potrebbe essere una strada, ma ... Leggi su intermagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Alessandrosul futuro diL’amministratore delegato corporate, Alessandro, ha ribadito, attraverso il Finacial Times, la volontà didi mantenere il controlloconfermando semmai la volontà di continua crescita. Queste le sue parole. “Seuna? No, no, no. L’azionistaè impegnato in investimenti a lungo termine nel club. Dobbiamo essere stimolati dal miglioramento della Premier League per lavorare molto e recuperare il gap. Un equilibrio competitivo è l’essenziale per mantenere alto l’interesse dei tifosi. L’ingresso dei fondi in Serie A? Potrebbe essere una strada, ma ...

