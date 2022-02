Adriana Lima è incinta: l’ironico (e dolcissimo) video di annuncio su TikTok (Di sabato 19 febbraio 2022) La notizia è ufficiale: Adriana Lima è di nuovo in dolce attesa. La top model sta aspettando il terzo bambino, nonché il primo concepito con l’attuale compagno, il produttore cinematografico Andre Lemmers III. La coppia ha deciso di annunciarlo pubblicamente in un modo molto creativo, realizzando un video su TikTok. Si tratta del primo post pubblicato da Lima sulla piattaforma, ma il contenuto a sorpresa ha subito attirato l’attenzione dei fan. La sequenza di immagini si apre mostrando diversi momenti della giornata in cui Lemmers si diverte a spaventare la modella all’improvviso e filmare la sua reazione. Ad un certo punto, sullo schermo appare la scritta: “Oggi è il momento della vendetta”. Nei secondi successivi, Lima passa un test di gravidanza positivo al compagno, ma questa volta ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 19 febbraio 2022) La notizia è ufficiale:è di nuovo in dolce attesa. La top model sta aspettando il terzo bambino, nonché il primo concepito con l’attuale compagno, il produttore cinematografico Andre Lemmers III. La coppia ha deciso di annunciarlo pubblicamente in un modo molto creativo, realizzando unsu. Si tratta del primo post pubblicato dasulla piattaforma, ma il contenuto a sorpresa ha subito attirato l’attenzione dei fan. La sequenza di immagini si apre mostrando diversi momenti della giornata in cui Lemmers si diverte a spaventare la modella all’improvviso e filmare la sua reazione. Ad un certo punto, sullo schermo appare la scritta: “Oggi è il momento della vendetta”. Nei secondi successivi,passa un test di gravidanza positivo al compagno, ma questa volta ...

