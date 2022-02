Ucraina-Russia, media: forte esplosione a Donetsk (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – forte esplosione a Donetsk, nella regione separatista filorussa del Donbass, nell’Ucraina orientale. Secondo il corrispondente dell’agenzia di stampa Sputnik, l’esplosione sarebbe avvenuta a poche decine di metri dall’edificio che ospita il governo dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) –, nella regione separatista filorussa del Donbass, nell’orientale. Secondo il corrispondente dell’agenzia di stampa Sputnik, l’sarebbe avvenuta a poche decine di metri dall’edificio che ospita il governo dell’autoproclamata Repubblica di. L'articolo proviene da Italia Sera.

