Skoda Fabia Monte Carlo in prevendita da 20.100 euro

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Appena presentata (leggi qui l'articolo ) è già ordinabile, la variante dal look sportivo che si colloca al vertice della gamma. Viene proposta in abbinamento alle ...

Appena presentata (leggi qui l'articolo ) è già ordinabileMonte Carlo, la variante dal look sportivo che si colloca al vertice della gamma. Viene proposta in abbinamento alle motorizzazioni EVO 1.0 MPI 80 cavalli, 1.0 TSI 95 cv e 1.0 TSI 110 cv ...Sottotono Umberto Scandola, terzo lo scorso anno nel Cir, che, in coppia con Guido D'Amore al volante dellaR5, si è imposto in 2 prove speciali finendo quarto. Negli altri trofei Ivan ...Appena presentata (leggi qui l’articolo) è già ordinabile Skoda Fabia Monte Carlo, la variante dal look sportivo che si colloca al vertice della gamma. Viene proposta in abbinamento alle ...Nei giorni scorsi è stata testata “pesantemente” la nuova generazione della Skoda Fabia, parliamo della futura Rally2. I test si sono svolti all’estremo Nord della Finlandia, nel gelido Circolo Polare ...