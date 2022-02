Serie B in diretta streaming su Facebook su Helbiz Media (Di venerdì 18 febbraio 2022) Come ben sappiamo, DAZN è la principale emittente che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione del campionato di Serie A fino alla stagione 2024, ma adesso tutti gli appassionati ed i tifosi delle squadre di Serie B per la prima volta in assoluto in Italia potranno seguire le partite del campionato cadetto in diretta streaming su Facebook. Questa novità è stata appena annunciata da Helbitz Media e dalla piattaforma social di Zuckerberg. Si tratta di una collaborazione del tutto nuova, che esordisce con la formula del pay-per-view sul social network. Andiamo a vedere insieme come funziona e quali sono i costi del servizio. Accedere al nuovo servizio streaming che trasmetterà i match di Serie B non è assolutamente difficile: infatti, basterà ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Come ben sappiamo, DAZN è la principale emittente che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione del campionato diA fino alla stagione 2024, ma adesso tutti gli appassionati ed i tifosi delle squadre diB per la prima volta in assoluto in Italia potranno seguire le partite del campionato cadetto insu. Questa novità è stata appena annunciata da Helbitze dalla piattaforma social di Zuckerberg. Si tratta di una collaborazione del tutto nuova, che esordisce con la formula del pay-per-view sul social network. Andiamo a vedere insieme come funziona e quali sono i costi del servizio. Accedere al nuovo servizioche trasmetterà i match diB non è assolutamente difficile: infatti, basterà ...

