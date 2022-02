Preghiera del mattino del 18 Febbraio 2022: “Donami i frutti del Tuo Spirito” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Senza amici e senza preghiera il celibato può diventare un peso insopportabile e una contro-testim… - Rvaticanaitalia : #Ucraina A Lourdes si è pregato per la #PACE. Col #Santo #Rosario si è chiesta l'intercessione della Vergine Maria… - CiaoKarol : ?? DEVOZIONE AL SACRO CUORE DI GESÙ ?? ?? Preghiera del mattino - 18 febbraio ?? - Giuseppa9169974 : #Buongiorno #Preghiera #Prayer Ave Maria piena di grazie il Signore è con te Tu benedetta fra le donne e benedetto… - MassimoColucc13 : RT @CentoxCentoProd: Pellegrinaggio a Santa Fregna de Stocazzo Andiamo in #Veneto per un pellegrinaggio da una coppia che ci presenta una… -