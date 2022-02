Perù | terra degli Incas e di una cultura “popolare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Una città ormai lontana dai fasti dei secoli di un tempo, avvolta nella nebbia e circondata dalle verdissime vette delle Ande. È Macchu Picchu, la più celebre destinazione turistica dele vera e propria cartolina di questo paese dell’America Latina. Eppure, è nel pensare che la nazione e la sua capacità attrattiva si limiti solo all’antico sitosarebbe come ridurre l’Italia al Colosseo o la Francia alla Tour Eiffel. Sono tantissime le peculiarità e le curiosità di un paese dove il rispetto per lae le tradizioni è sancito in numerosi passaggi della Costituzione, legge fondamentale dello Stato. Dal suo passato coloniale a oggi, il 19° stato al mondo per dimensione (1,3 milioni di km quadrati, più di 4 volte la superficie italiana) ha trasformato il rispetto e l’istituzionalizzazione delle minoranze aymara e quechua, ...