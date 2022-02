Pari nel derby: la Juve scappa con de Ligt, ma il Toro la riprende col “gallo” Belotti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un ottimo Torino frena la Juventus 1-1 nel derby della Mole, costringendo la squadra di Massimiliano Allegri al terzo pareggio nelle ultime quattro gare. Al vantaggio di de Ligt risponde Belotti , che... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un ottimo Torino frena lantus 1-1 neldella Mole, costringendo la squadra di Massimiliano Allegri al terzo pareggio nelle ultime quattro gare. Al vantaggio di derisponde, che...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sarà pari a 15 milioni di euro il fondo a sostegno dei famigliari del personale sanitario deceduto per Covid. La m… - GiovaAlbanese : La #Juventus non va oltre il pari (1-1) nel #DerbyDellaMole, con una prestazione ben al di sotto delle aspettative… - Agenzia_Ansa : Vento record sull'isola di Wight nel pieno della tempesta Eunice abbattutasi oltre Manica. Lo rende noto il Met Off… - Fabbruccio1 : @Edoenonsolo L’unica soluzione, estrema ma giusta, sarebbe inserire un comando nel cellulare che lo fa automaticame… - StefanoMargucc1 : RT @emmevilla: Nei dibattiti su nucleare sì / nucleare no continuiamo a dimenticarci una cosa piccola piccola. Produzione elettrica con nu… -