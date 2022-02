“Non è un problema mio”. Serena Bortone, furia contro Memo Remigi. Il gesto che tutti notano (Di venerdì 18 febbraio 2022) C’è un po’ di maretta tra Serena Bortone di Oggi è un altro giorno e Memo Remigi, il cantautore milanese ospite fisso del programma. C’è stato un piccolo fuori programma durante la solita diretta del primo pomeriggio. Ad accorgersene è, come sempre, Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Ezio Greggio nel parla nella puntata in onda giovedì 17 febbraio. A Oggi è un altro giorno, è ospite Peppino Di Capri e a fianco a lui c’è Memo Remigi. “L’ospitata volge al termine, ma il buon Memo ha ancora qualcosa da dire. E Serena Bortone non la prende Serenamente: sbatte il tacco per terra e fa una smorfia di disappunto”, racconta la voce fuori campo di Ezio Greggio.E chi osserva bene potrà notare la conduttrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) C’è un po’ di maretta tradi Oggi è un altro giorno e, il cantautore milanese ospite fisso del programma. C’è stato un piccolo fuori programma durante la solita diretta del primo pomeriggio. Ad accorgersene è, come sempre, Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Ezio Greggio nel parla nella puntata in onda giovedì 17 febbraio. A Oggi è un altro giorno, è ospite Peppino Di Capri e a fianco a lui c’è. “L’ospitata volge al termine, ma il buonha ancora qualcosa da dire. Enon la prendemente: sbatte il tacco per terra e fa una smorfia di disappunto”, racconta la voce fuori campo di Ezio Greggio.E chi osserva bene potrà notare la conduttrice ...

