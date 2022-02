Niente green pass all’aperto, ipotesi allo studio. Ma per Ricciardi toglierlo è come guidare l’auto senza cintura (Di venerdì 18 febbraio 2022) Niente green pass per attività all’aperto? E’ un ipotesi allo studio. “Ci stiamo ragionando – afferma Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, rispondendo così in diretta a 24 Mattino su Radio 24 -. Da parecchi giorni i dati sulla pandemia e sulle ospedalizzazioni sono positivi, è chiaro che andremo in quella direzione e con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive. Con la gradualità con le quali le abbiamo introdotte, ci avvieremo ad un’eliminazione delle misure restrittive”.Un fermo no all’ipotesi di togliere il green pass arriva però da Walter Ricciardi, ordinario di igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022)per attività? E’ un. “Ci stiamo ragionando – afferma Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, rispondendo così in diretta a 24 Mattino su Radio 24 -. Da parecchi giorni i dati sulla pandemia e sulle ospedalizzazioni sono positivi, è chiaro che andremo in quella direzione e con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova con un allentamento delle misure restrittive. Con la gradualità con le quali le abbiamo introdotte, ci avvieremo ad un’eliminazione delle misure restrittive”.Un fermo no all’di togliere ilarriva però da Walter, ordinario di igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ...

