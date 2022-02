Milan | Saelemaekers verso una maglia da titolare

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Domani sera ilsarà di scena all’Arechi di Salerno. Secondo le ultime indiscrezioniè in vantaggio su...

LE SCELTE DI PIOLI Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Salernitanavedranno ... che dovrebbe invece essere sicuramente titolare; sulla trequarti c'è il dubbio Messias -...Allenatore:(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer;, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. Dove vederla in TV ed in streaming ...Il Milan cercherà rinforzi offensivi a fine ... Stefano Pioli può contare anche su Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo, ma quest'ultimo ha lottato con il tempo in questa stagione ...Poco più di 24 ore alla partita tra Salernitana e Milan e Pioli deve sciogliere l’ultimo nodo sulla trequarti, giocherà uno tra Saelemaekers e Messias Poco più di 24 ore alla partita tra Salernitana e ...