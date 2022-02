Manila Nazzaro sommersa di accuse al GF Vip | scontro con Kabir Bedi e Signorini sbotta | “Sei bugiarda”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Puntata durissima perieri sera al Grande Fratello Vip,dal fuoco incrociato ditra la Casa e lo studio di Cinecittà. Dopo aver avuto unoconper la nomination, con l’attore a definirla poco cristallina e deludente (lo avrebbe nominato dopo aver chiarito su alcuni malintesi, condotta condannata anche da Katia Ricciarelli), a prendere le redini del velenoso vento di critiche è stato Alfonso. Il conduttore, in chiusura, non ha trattenuto la sua rabbia contro la concorrente arrivando a un attacco frontale senza precedenti: “Sei“.sotto accusa al GF Vip, ècon...

Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè difesa da: 'Lei non mi girerebbe le spalle' Nella puntata del GF Vip 6 di ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui Lulù Selassiè è stata attaccata da Katia Ricciarelli . Una volta ...e Kabir Bedi proprio non riescono ad andare d'accordo, soprattutto dopo che l'attore ha accusato l'ex Miss Italia di trattarlo diversamente rispetto agli altri concorrenti del Grande ...Una volta finita la lunga diretta Manila Nazzaro ha voluto esprimere la sua opinione su tutta questa faccenda. Cosa ha detto? L’ex Miss Italia, parlando a tu per tu con Antonio Medugno, ha difeso ...Manila Nazzaro, una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip“, sta passando un periodo abbastanza duro. La showgirl si ritrova catapultata al centro delle dinamiche a causa dei duri attacchi ...