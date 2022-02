(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentatati dallae daicon ulteriore prescrizione di mantenere una distanza non inferiore a 300 mt. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura, nei confronti di unresidente nel comune di Melito Irpino, gravemente indiziato in ordine ai reati di maltrattamenti e lesioni per aver, con una pluralità di azioni violente, vessatorie, morali, fisiche e psicologiche reiterate nel tempo, maltrattato la ...

Advertising

anteprima24 : ** Maltrattava la moglie ed i figli minori, 52enne nei guai ** - il_siracusano : #Francofonte, maltrattava moglie e figlio: arrestato 46enne - #Cronaca #Carabinieri #Maltrattamenti -… - Naz_Montecatini : Maltrattava moglie e figlio, condannato 'Per paura abbiamo dovuto lasciare la città' - cristinareggini : Maltrattava il marito da mesi, arrestata la moglie a #Rimini -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattava moglie

LA NAZIONE

un racconto dell'orrore quello scritto nell'ordinanza che ha disposto l'arresto di un 44enne del basso Salento, accusato di aver maltrattato e umiliato lae violentato la figlia di ...Lo stesso Mario ha testimoniato quanto segue: 'Mia figlia mi ha risposto male,mia. Ho girato tantissime trasmissioni nazionali e non solo. Lei era sempre la prima a sfidare . Mi ...Gian Andrea Toffano racconta chi è la donna in carcere dal 20 gennaio con l’accusa di aver avuto un ruolo nell’omicidio ...di En.Ber.Un marocchino di 47 anni è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere dal tribunale di Perugia. L’uomo era accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: per quest ...