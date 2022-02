LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: programma libero, Della Monica-Guarise per consolidare la top 10 (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle Coppie ai giochi Olimpici di Pechino 2022, ultimo atto del Pattinaggio artistico nella rassegna a cinque cerchi che promette dei veri e propri fuochi d’artificio. Al termine del primo sCoppiettante segmento infatti si sono piazzati al comando i padroni di casa Wenjing Sui-Cong Han con 84.41, precedendo di appena sedici centesimi i russi Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, secondi con 84.25 davanti ai compagni di Nazionale Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, attualmente sul gradino più basso del podio a due lunghezze con 82.76. Da non sottovalutare infine Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladeldelleai giochi Olimpici di Pechino, ultimo atto delnella rassegna a cinque cerchi che promette dei veri e propri fuochi d’artificio. Al termine del primo sttante segmento infatti si sono piazzati al comando i padroni di casa Wenjing Sui-Cong Han con 84.41, precedendo di appena sedici centesimi i russi Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, secondi con 84.25 davanti ai compagni di Nazionale Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov, attualmente sul gradino più basso del podio a due lunghezze con 82.76. Da non sottovalutare infine Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii ...

