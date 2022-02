LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 1-4, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il brasiliano piazza il break a sorpresa nel 2° set (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diagonale di Monteiro. 2-4 Con qualche fatica di troppo, Berrettini tiene il servizio. 40-30 SUL NASTRO IL ROVESCIO DIAGONALE DI Monteiro! 30-30 Risposta in rete del sudamericano. 15-30 Servizio e diritto di Berrettini e chiusura con il diagonale. 0-30 Totalmente fermo l’azzurro sulla riga di fondo: gran diritto diagonale del brasiliano. 0-15 Monteiro scherza Berrettini sottorete: tripudio tra il pubblico sotto i nuvoloni brasiliani. 1-4 Berrettini non riesce a impensierire l’avversario: il brasiliano conferma il break. 40-30 Scappa via la risposta dell’azzurro sulla prima del sudamericano. 30-30 DIRITTO VINCENTE DI ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e diagonale di. 2-4 Con qualche fatica di troppo,tiene il servizio. 40-30 SUL NASTRO IL ROVESCIO DIAGONALE DI! 30-30 Risposta in rete del sudamericano. 15-30 Servizio e diritto die chiusura con il diagonale. 0-30 Totalmente fermo l’azzurro sulla riga di fondo: gran diritto diagonale del. 0-15scherzasottorete: tripudio tra il pubblico sotto i nuvoloni brasiliani. 1-4non riesce a impensierire l’avversario: ilconferma il. 40-30 Scappa via la risposta dell’azzurro sulla prima del sudamericano. 30-30 DIRITTO VINCENTE DI ...

