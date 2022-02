Liga: Elche-Rayo Vallecano 2-1 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al via la 25a giornata di Liga con un anticipo in questo venerdì: alle 21 l'Elche ribalta 2-1 il Rayo Vallecano, all'iniziale... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al via la 25a giornata dicon un anticipo in questo venerdì: alle 21 l'ribalta 2-1 il, all'iniziale...

Ultime Notizie dalla rete : Liga Elche Liga: Elche - Rayo Vallecano LIVE Commenta per primo Al via la 25a giornata di Liga con un anticipo in questo venerdì: alle 21 l' Elche , in forma nonostante l'ultimo ko a Siviglia, ospita un Rayo Vallecano in crisi, quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate.

Risultati calcio live, venerdì 18 febbraio 2022 - Calciomagazine Bucuresti - Gaz Metan 18:55 SLOVACCHIA FORTUNA LIGA Z. Moravce - Vrable - Dun. Streda 17:00 SPAGNA LALIGA Elche - Vallecano 21:00 SPAGNA LALIGA2 Cartagena - Valladolid 21:00 TURCHIA SUPER LIG ...

Liga, l'Elche ribalta il Rayo Vallecano: decide Ponce nel finale Corriere dello Sport.it Liga, l'Elche ribalta il Rayo Vallecano: decide Ponce nel finale Carrillo e l'ex Roma ribaltano il vantaggio iniziale di Fran Garcia regalando tre punti a Rodriguez. Quarto ko conescutivo per Iraola che si allontana dall'Europa ...

Elche-Rayo Vallecano: segui il match di LaLiga in Diretta LIVE Segui la Diretta LIVE di Elche-Rayo Vallecano valido per la 25° giornata della Liga, in programma venerdì 18 febbraio alle ore 21:00 ...

