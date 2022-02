Le malaise absolu ! Loana dans un état limite partage une vidéo ultra vulgaire et choquante

Leggi su cityroma

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Elle semble aller mal… Ces derniers jours,s’est fait un plaisir der dess de son concert au théâtre de Nathalie,le sud de la France. Si ses fans étaient heureux de la voir avec le sourire, sa dernièreen a choqué plus d’un ! Alors qu’elle a accordé un entretien à Jordan de Luxe, l’animateur et son équipe ont suivi la jeune femme lors d’une séance photo. “Je vais faire une petite story, avecoù je suis en train… en photo… ouais c’est pas grave, je suis blonde, je me trompe hein. C’est parce que j’ai trop bu ! Des photos que je suis en train de faireun super hôtel“, lance alors l’ancienne star de télé-réalité. Ne se rendant pas compte qu’elle est filmée,est ensuite vu en train de boire une flûte de ...