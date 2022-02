Lago di Garda | quando riapre la strada più bella del mondo

Leggi su funweek

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il 2022 si apre con una buona notizia: lapiùdel, dalla quale si può godere una delle viste più suggestive deldi. Si tratta delladella Forra chiusa nel dicembre 2020 in seguito a vari smottamenti avvenuti dopo una nevicata e che ne avevano compromesso la sicurezza. LEGGI ANCHE: — La ‘Casa Santa’: da qui puoi godere di una vista unica suldiI lavori di ripristino sono finalmente iniziati lo scorso 7 Febbraio e coinvolgono due ditte che operano su due fronti distinti: una all’interno della forra e una a 200 metri sotto. La data di riapertura prevista per il 3 maggio se i lavori fossero iniziati come da programma lo scorso dicembre, potrebbe slittare ma come ha sottolineato ...