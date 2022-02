Juventus Torino LIVE: squadre pronte a scendere in campo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Torino si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Torino 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juventus Torino 0-0: risultato e tabellino Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Pellegrini, Arthur, McKennie, Kean, Kaio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Pellegrini, Arthur, McKennie, Kean, Kaio ...

