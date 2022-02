Juventus-Torino in tv e streaming | dove vederla

(Di venerdì 18 febbraio 2022) I bianconeri di Allegri sfidano i granata di Juric nel Derby della Mole della 26ª giornata di Serie A:vedereLa26ª giornata della Serie A 2021/2022 si apre con un anticipo di lusso, il Derby della Mole fra ladi Massimiliano Allegri e ildi Ivan Juric. I bianconeri sono attualmente quarti in classifica con 46 punti, mentre i granata si trovano in 10ª posizione a quota 32, con una gara da recuperare.: l’attesa sfida si giocherà venerdì 18 febbraio 2022 nello scenario dell’Allianz Stadium dicon fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Davide Massa di Imperia. Il Derby della Molesarà trasmesso in esclusiva in ...

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizio ore 20.45). Juve : Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.: Milinkovic - Savic; Djidji, ...Commenta per primo Neanche il tempo di archiviare le coppe europee ed ecco che torna la Serie A. E subito con una super partita,(fischio d'inizio alle 20.45, diretta Dazn). Allo Stadium la squadra di Allegri , che anticipa al venerdì per l'impegno in Champions martedì contro il Villarreal , prova a ripartire ...E poi i racconti di Furino e Pulici Derby della Mole, edizione numero 204. Juventus e Torino in campo all'Allianz Stadium alle 20.45 per giocarsi la supremazia cittadina. Tutti esauriti i 20mila ...Ecco le formazioni ufficiali di Juventus e Torino, che scenderanno in campo alle 20,45 all'Allianz Stadium. Nel Torino Jiuric schiera Belotti dal primo minuto, con Pobega e Brekalo alle spalle, mentre ...