Incendio sul traghetto Grimaldi tra la Grecia e Brindisi, 288 passeggeri in salvo con le scialuppe. Tredici dispersi, cinque sono sulla nave. Nessun italiano fra di loro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il rogo è divampato in un garage dell’Euroferry Olympia. Soccorsi da un’imbarcazione della Gdf: «Scene di panico». I complimenti di Mattarella ai soccorritori Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il rogo è divampato in un garage dell’Euroferry Olympia. Soccorsi da un’imbarcazione della Gdf: «Scene di panico». I complimenti di Mattarella ai soccorritori

Advertising

fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - News24_it : Incendio sul traghetto Grimaldi verso Brindisi, ci sono almeno dieci persone disperse - Il Fatto Quotidiano - ilcittadinomb : Incendio box condominiale a Sovico, vigili del fuoco (e curiosi) sul posto: soccorso un 68enne Il rogo è scoppiato… - CorrNazionale : Incendio sul traghetto #EuroferryOlimpia, della Grimaldi Lines, che collega la Grecia all’Italia: in salvo le 288 p… -