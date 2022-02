Incendio sul traghetto Grecia - Brindisi, 3 feriti. Rintracciati 5 dispersi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questa notte Un Incendio è scoppiato sul traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questa notte Unè scoppiato sulEuroferry Olympia della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo mentre viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco di ...

Advertising

fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - infoitinterno : Incendio sul traghetto Grimaldi verso Brindisi, la compagnia: 'Ci sono 9 dispersi, 3 italiani'. In cinque intrappol… - franconemarisa : Incendio sul traghetto di Grimaldi, dal punto d’innesco ai camionisti nei garage: ecco tutte le analogie con il dis… - LucailCasa : Incendio sul traghetto di Grimaldi, dal punto d’innesco ai camionisti nei garage: ecco tutte le analogie con il dis… -