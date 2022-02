Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun ferito (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un Incendio è divampato all’alba a bordo di un traghetto Euroferry Olympia battente bandiera Italiana della Grimaldi Lines partito dalla città di Igoumenitsa, in Grecia, e diretto a Brindisi. A bordo della nave c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio: tutti sono riusciti a mettersi in salvo, la nave è stata completamente evacuata grazie alle scialuppe di salvataggio e non risultano feriti. Secondo quanto riportano i media greci, le fiamme si sono sviluppate a bordo all’altezza dell’isola di Corfù, nel garage del traghetto, probabilmente in un camion. Il capitano della nave ha subito lanciato l’ordine di evacuazione: erano le 4.30 del mattino di venerdì 18 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Unè divampato all’alba adi unOlympia battente bandierana della Grimaldi Linescittà di Igoumenitsa, in, ea Brindisi. Adella nave c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio: tutti sono riusciti a mettersi in, la nave è stata completamente evacuata grazie alle scialuppe di salvataggio e non risultano feriti. Secondo quanto riportano i media greci, le fiamme si sono sviluppate aall’altezza dell’isola di Corfù, nel garage del, probabilmente in un camion. Il capitano della nave ha subito lanciato l’ordine di evacuazione: erano le 4.30 del mattino di venerdì 18 ...

Advertising

Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - Affaritaliani : Incendio sul traghetto Euroferry Olimpia vicino a Corfù, passeggeri evacuati - tempoweb : In fiamme il #traghetto Igoumenitsa-Brindisi: passeggeri salvi per miracolo. Il giallo sul rogo… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Incendio sul traghetto Euroferry dalla Grecia a Brindisi: terrore a bordo, salvati quasi 300 passeggeri - angiuoniluigi : RT @Corriere: Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo -