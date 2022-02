Incendio su traghetto partito da Grecia e diretto a Brindisi: le immagini del rogo. FOTO (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il mezzo era partito dalla greca Igoumenitsa. Le fiamme sarebbero divampate da una delle stive. Il capitano ha subito fatto evacuare il mezzo. La Guardia costiera di Atene ha fatto sapere che a bordo erano presenti 239 passeggeri e 51 membri dello staff: 9 passeggeri risultano dispersi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il mezzo eradalla greca Igoumenitsa. Le fiamme sarebbero divampate da una delle stive. Il capitano ha subito fatto evacuare il mezzo. La Guardia costiera di Atene ha fatto sapere che a bordo erano presenti 239 passeggeri e 51 membri dello staff: 9 passeggeri risultano dispersi

Agenzia_Ansa : Un incendio è scoppiato su un traghetto della Grimaldi Lines con 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio a bordo… - fattoquotidiano : Incendio sul traghetto Euroferry partito dalla Grecia e diretto in Italia: in salvo le 288 persone a bordo, nessun… - Corriere : Incendio sul traghetto Grimaldi Lines dalla Grecia all’Italia: in salvo le 288 persone a bordo - pippoMR : ??Tra le persone a bordo nessuna vittima o feriti. L'incendio si è sviluppato sul traghetto che era dal porto di Igo… - blogsicilia : ?? Incendio sul traghetto dalla #Grecia a #Brindisi. Le ultime sui dispersi ?? -