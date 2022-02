Il voto del Parlamento contro l’emendamento sugli stage non remunerati: un’occasione perduta (Di venerdì 18 febbraio 2022) 377 voti contrari, 293 favorevoli, 26 astenuti: il Parlamento europeo respinge così un’occasione per regolamentare gli apprendistati. Non c’è protezione per i giovani lavoratori, nonostante il 2022 sia l’anno che l’Europa ha deciso di dedicare proprio alle nuove generazioni. Il 2022 è l’anno europeo dei giovani. In teoria. In pratica, ci sono state le votazioni per un emendamento che chiedeva di “vietare in modo effettivo e applicabile i tirocini e gli apprendistati non remunerati”, togliendo in questo modo i più giovani da posizioni di lavoro nero e stage non remunerati, ma da Strasburgo non arrivano notizie positive. L’Aula ha fallito il progetto e tradito le nuove generazioni di cittadini europei, ancora una volta. La decisione di dedicare quest’anno ai giovani e poi di vitali posizioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) 377 voti contrari, 293 favorevoli, 26 astenuti: ileuropeo respinge cosìper regolamentare gli apprendistati. Non c’è protezione per i giovani lavoratori, nonostante il 2022 sia l’anno che l’Europa ha deciso di dedicare proprio alle nuove generazioni. Il 2022 è l’anno europeo dei giovani. In teoria. In pratica, ci sono state le votazioni per un emendamento che chiedeva di “vietare in modo effettivo e applicabile i tirocini e gli apprendistati non”, togliendo in questo modo i più giovani da posizioni di lavoro nero enon, ma da Strasburgo non arrivano notizie positive. L’Aula ha fallito il progetto e tradito le nuove generazioni di cittadini europei, ancora una volta. La decisione di dedicare quest’anno ai giovani e poi di vitali posizioni di ...

