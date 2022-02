Il vaffa di Draghi ai partiti: “Così non si va avanti” (Di venerdì 18 febbraio 2022) I primi sintomi della campagna elettorale imminenti in vista delle Politiche del prossimo anno si erano già palesati due settimane fa, poco dopo il voto per il Colle. Quello strappo della Lega in Consiglio dei Ministri durante l’approvazione delle nuove regole sulla pandemia erano il segno evidente di come le forze che compongono la maggioranza avessero iniziato a muoversi in ordine sparso alla ricerca di facili consensi elettorali. E nella notte della Camera, quella in cui sono stati votati gli emendamenti al cosiddetto decreto Milleproroghe, ha segnato una nuova frattura che ha fatto inalberare Mario Draghi. Mario Draghi, alla fine, si è arrabbiato con i partiti della sua maggioranza La sorpresa per il Presidente del Consiglio è arrivata mentre si trovava a Bruxelles per un incontro sulla situazione della crisi tra Russia e Ucraina. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) I primi sintomi della campagna elettorale imminenti in vista delle Politiche del prossimo anno si erano già palesati due settimane fa, poco dopo il voto per il Colle. Quello strappo della Lega in Consiglio dei Ministri durante l’approvazione delle nuove regole sulla pandemia erano il segno evidente di come le forze che compongono la maggioranza avessero iniziato a muoversi in ordine sparso alla ricerca di facili consensi elettorali. E nella notte della Camera, quella in cui sono stati votati gli emendamenti al cosiddetto decreto Milleproroghe, ha segnato una nuova frattura che ha fatto inalberare Mario. Mario, alla fine, si è arrabbiato con idella sua maggioranza La sorpresa per il Presidente del Consiglio è arrivata mentre si trovava a Bruxelles per un incontro sulla situazione della crisi tra Russia e Ucraina. ...

