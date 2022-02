Draghi: energia e auto, pacchetto da 8 miliardi senza extra-deficit (Di venerdì 18 febbraio 2022) «Ieri ho ricordato quale è il mandato - ha detto il premier - sicuro che conseguiremo i risultati» Sui venti di guerra fra Russia e Ucraina «l’ambizione è portare Putin e Zelensky allo stesso tavolo» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 18 febbraio 2022) «Ieri ho ricordato quale è il mandato - ha detto il premier - sicuro che conseguiremo i risultati» Sui venti di guerra fra Russia e Ucraina «l’ambizione è portare Putin e Zelensky allo stesso tavolo»

