Draghi: cosa succede dopo la rottura sul Milleproroghe? (Di venerdì 18 febbraio 2022) La ribellione dei partiti sul Milleproroghe ha fatto andare su tutte le furie Mario Draghi. Quali sono gli scenari possibili ora? Non sono giorni felici, al Governo. Che la nottata tra il 16 e il 17 Febbraio tra i palazzi sia stata movimentata e infuocata è ormai quasi Storia. E Mario Draghi non ha minimamente gradito il comportamento dei suoi alleati. Tanto da porli dinanzi ad un ultimatum molto forte (con un particolare occhio di riguardo per la Lega di Matteo Salvini). Sono infatti passati alcuni emendamenti per il Milleproroghe che non avevano avuto l’approvazione dell’esecutivo. In particolare, Mario Draghi si riferisce al dietrofront sul tetto al contante, così come ad alcuni cambiamenti di marcia sull’ex Ilva, le graduatorie della scuola e i test sugli animali. E contro questi ... Leggi su zon (Di venerdì 18 febbraio 2022) La ribellione dei partiti sulha fatto andare su tutte le furie Mario. Quali sono gli scenari possibili ora? Non sono giorni felici, al Governo. Che la nottata tra il 16 e il 17 Febbraio tra i palazzi sia stata movimentata e infuocata è ormai quasi Storia. E Marionon ha minimamente gradito il comportamento dei suoi alleati. Tanto da porli dinanzi ad un ultimatum molto forte (con un particolare occhio di riguardo per la Lega di Matteo Salvini). Sono infatti passati alcuni emendamenti per ilche non avevano avuto l’approvazione dell’esecutivo. In particolare, Mariosi riferisce al dietrofront sul tetto al contante, così come ad alcuni cambiamenti di marcia sull’ex Ilva, le graduatorie della scuola e i test sugli animali. E contro questi ...

Advertising

TgLa7 : #Ucraina, #Draghi: 'Per ora nessun segnale di de-escalation. Pronti a ogni eventualità. La nostra unità é la cosa c… - NicolaPorro : ?? #Draghi, dal caro bollette al caro ombrello: è la fine di un'era. Cosa sta succedendo ?? - CarloStagnaro : Cosa è successo con l'emendamento #Ilva su cui il governo è andato in minoranza facendo infuriare #Draghi? Alle 17… - Urobertu : RT @alexbardi22: @mircoDmirco @a_meluzzi E la cosa peggiore è che con i comandamenti del satanismo sanitario, #Draghi & co. stanno distrugg… - aless_marchetti : RT @CarloStagnaro: Cosa è successo con l'emendamento #Ilva su cui il governo è andato in minoranza facendo infuriare #Draghi? Alle 17 LIVE… -